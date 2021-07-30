Врачи рассказали, когда в Украине будут вакцинировать детей: но есть одно условие

Кому будет доступна вакцинация

"Вакцинация детей от 12 лет доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", — рассказал Кузин.

Главный санврач сообщил, что есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков. Прививки не будут делать всем желающим.

"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", — добавил Кузин.

Массовой вакцинации детей не будет

Отметим, что в Украине для прививания подростков будет использоваться только вакцина Pfizer. Также в Минздраве добавили, что сейчас массовая вакцинация детей не предвидится.