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Лікарі розповіли, чому відбувається повторне зараження коронавірусом

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 23:07
Лікарі розповіли, чому відбувається повторне зараження коронавірусом
Коронавірус COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус виявився ще небезпечніше, ніж вважалося раніше

Коронавірус COVID-19 проникає так глибоко в легені, що його не завжди можна виявити за допомогою звичайних методів тестування. З цієї причини навіть після виписки з лікарні люди, що перехворіли на коронавірус, можуть бути носієм патогена. До такого висновку прийшли вчені їх Китаю, пише South China Morning Post.

Таке відкриття може пояснити, чому тест на коронавірус може давати повторний позитивний результат на COVID-19 після того, як перший аналіз показав, що людина вже здорова. При цьому тест може взагалі не показати наявність хвороби, але патоген в організмі залишається.

Вся справа в наявності залишкового вірусу в легенях у деяких пацієнтів. Причому коронавірус вдалося виявити навіть у легенях померлої від нього 78-річної пацієнтки при розтині.

Лікарі розповідають, що жінка після лікування тричі здавала тести на COVID-19 і всі вони були негативними. Симптомів у неї вже не було, але за день до виписки з лікарні у пацієнтки раптом зупинилося серце.

При посмертному обстеженні з'ясувалося, що повні штами вірусу залишилися глибоко в тканини її легенів.

Китайські вчені навіть запропонували перед випискою "промивати" легені пацієнтів. Ця процедура називається бронхоальвеолярний лаваж і передбачає введення спеціальної рідини в легені і бронхи через рот з подальшим її видаленням. Але медики кажуть, що така ідея нереальна, адже процедура дуже неприємна і болюча, а гарантії 100%-го результату немає.

Раніше ми писали, що через коронавірус у світі зупинилася вакцинація, що може призвести до загибелі мільйонів людей від інших більш небезпечних інфекційних хвороб.

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