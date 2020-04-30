Над світом нависла нова загроза: мільйони людей ризикують померти без вакцин

Вакцинація зупинилася через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Пандемія коронавіруса призвела до того, що десятки країн залишилися без вакцин від інших небезпечних хвороб

Коронавірус у світі призвів до того, що багато країн змушені відмовитися від вакцинації проти інших смертельних хвороб. Особливо це стосується бідних країн і тих, що розвиваються.

Сет Берклі, гендиректор Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), описав дилему, з якою зіткнулися глобальні організації охорони здоров'я в останні кілька тижнів. Вони можуть продовжити підтримувати кампанії масової вакцинації в бідних країнах, ризикуючи ненавмисно сприяти поширенню COVID-19. Якщо вакцинація буде призупинена, це неминуче викличе сплеск багатьох інших інфекційних захворювань. Зрештою, вони вибрали останнє - кампанії масової вакцинації проти багатьох хвороб зараз припиняються у багатьох країнах.

Для багатьох дітей ці кампанії - єдиний шанс отримати вакцини. За словами Берклі, близько 13,5 млн людей вже пропустили вакцинацію проти поліомієліту, кору, вірусу папіломи людини, жовтої лихоманки, холери та менінгіту. Наслідки проявляться не скоро. Так, наприклад, у випадку поліомієліту пауза з вакцинацією ставить під загрозу успіх тридесятирічної кампанії по його ліквідації.

"Призупинення почалося 24 березня, коли лідери Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (GPEI) закликали країни відкласти всі кампанії вакцинації проти поліомієліту до другої половини 2020 року. А це величезні кількості пацієнтів, від 400 до 450 млн на рік. З усім тим, у нас не було вибору", - говорить Мішель Заффран з Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка очолює GPEI.

За її словами, щеплення призвели б до ризику зараження коронавірусом як місцевих жителів, так і медичних працівників, що контактують з тими, кого вакцинують. Але він визнає, що через такі заходи велику кількість дітей буде паралізовано в країнах, де поліомієліт все ще активний.

Двадцять три країни вже призупинили свої кампанії по боротьбі з кором, і в результаті 78 мільйонів дітей не отримають вакцину, а шістнадцять інших країн все ще приймають рішення. У 2018-му - в умовах вакцинації - у всьому світі на кір захворіли 10 мільйонів людей, загинуло близько 140 тисяч. Про катастрофічні масштаби поширення цієї дуже заразної хвороби після припинення вакцинації, на жаль, можна тільки здогадуватися.

Зазначимо, що нещодавно доктор Комаровський також висловив побоювання, що пандемія коронавіруса в Україні може призвести до того, що у нас будуть спалахи кору, дифтерії та інших небезпечних хвороб. Адже на час карантину вакцинація дітей часто просто неможлива.

Раніше ми писали, що літнім людям загрожує серйозна небезпека через карантин в Україні.