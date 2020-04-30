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Коронавірус заражає серце: лікарі назвали страшні наслідки

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 21:21
Коронавірус заражає серце: лікарі назвали страшні наслідки
Коронавірус атакує серце (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус викликає серйозні проблеми з серцем навіть у здорових людей

Коронавірус може пошкоджувати серце навіть у людей, які ніколи не скаржилися на проблеми з ним. Безумовно, "сердечники" у групі ризику, але COVID-19 здатний викликати масову запальну реакцію, яку називають міокардит.

Лікарям вдалося встановити, вірус вражає клітини серця, викликаючи сильне запалення м'язової тканини (міокарда), пише Sciencealert.

В результаті такого ураження змінюється "провідність" в серці, впливаючи на його здатність перекачувати кров по тілу. Через це менше кисню потрапляє в органи, в тому числі в легені. Поки що фахівці розводять руками, не розуміючи, як це відбувається. Але є кілька припущень.

По-перше, ушкодження серця може бути пов'язане зі способом проникнення вірусу в клітини. Білок у формі шипа на поверхні вірусу фіксується на рецепторі на клітинній поверхні, який називається ACE2. А у пацієнтів із серцевими хворобами цих рецепторів більше. Тому вірус викликає більш сильне запалення.

По-друге, як і при будь-якій інфекції, організм веде війну проти вторгнення патогенних мікроорганізмів. Це вимагає більше енергії, метаболізм підвищується для боротьби з хворобою - через це підвищується температура. Якщо у здорової людини імунітет справляється зі своїм завданням, то люди з ослабленим імунітетом (навіть ті, що не мають проблем з серцем) не можуть достатньою мірою посилити цю відповідь і боротися з вірусною інфекцією.

Тому інфекція лютує в організмі й вражає життєво важливі органи, особливо легені та серце. Такі серйозні пошкодження чреваті блискавичним міокардитом, що часто призводить до смерті.

Відзначимо, що раніше лікарі прийшли до висновку, що коронавірус здатний викликати неврологічні симптоми, а у важких випадках - пошкоджувати мозок, викликаючи параліч.

Крім того ми писали, що коронавірус може викликати інсульт у молодих людей, у яких ніколи не було проблем з судинами.

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