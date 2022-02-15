Лікарі розповіли, чому після Омікрону краще відмовитися від кави і що можна пити

Коронавірус знижує рівень АТФ-аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії і речовин в організмі.

Один з постковидних симптомів Омікрона - сонливість і зниження працездатності. Люди намагаються підбадьориться кавою, але її краще не пити, якщо ви перехворіли Омікроном.

Кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Він також знижує в крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Експерти радять замініть каву неміцним зеленим або білим чаєм. Також українців закликають вакцинуватися, щоб знизити ризик зараження COVID-19.