Лікарі розповіли, чому не потрібно носити маску в мороз

Лікарі розповіли, чи потрібно носити маску на вулиці взимку, а саме в морозні дні. За їх словами, цього робити не потрібно. Засіб захисту необхідно використовувати тільки в місцях скупчення людей. Якщо носити маску на вулиці в мороз - вона швидко намокає і охолоджується.

"Маска — не зігріває в мороз елемент. Тому якщо йдеш по безлюдній вулиці — зніми маску. Важливо розуміти, що коли ми дихаємо і розмовляємо, з тієї сторони маски, яка прилягає до обличчя, утворюється волога. А з самого початку нашого інструктажу з правильного носіння масок ми звертали увагу на те, що якщо маска волога, її треба зняти і викинути", - розповіла "РИА Новости" медик Олена Бєлова.

Лікар-інфекціоніст Микола Малишев солідарний з колегою і теж вважає, що маски на морозі абсолютно не потрібні.

"На морозі маска швидко стане мокрою, це вже не є захистом. Якщо маска стає вологою, її треба обов'язково змінювати, а на вулиці, якщо одиночний перехожий, які там показання для маски? Ніяких", - повідомив Малишев.

Якщо ви хочете зігрітися, краще надіньте на шию шарф, а не маску на обличчя, вважають лікарі.

Нагадаємо, що раніше український епідеміолог розповів про неякісні маски.

Також ми розповідали, що у ВООЗ змінили правила і розповіли, що маски потрібно носити на вулицях і в приміщеннях.

До речі, нещодавно український лікар жорстко звернувся до людей через маски і закликав перестати вірити в хайп.