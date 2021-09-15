Лікарі пояснили, чи може COVID-вакцина викликати проблеми з ерекцією

Чи призводить вакцинація до втрати ерекції?

Почнемо з того, що на сьогодні немає жодних доказів того, що вакцина проти COVID-19 викликає імпотенцію або "набрякання яєчок".

За словами лікарів і науковців, якщо чоловік зіштовхнувся з подібною проблемою, то, швидше за все, цьому існує "альтернативне пояснення - інша інфекція".

"Якщо ви потрапили в автокатастрофу після щеплення, жодна розумна людина не звинуватить вакцину", - цитує лікаря-інфекціоніста Річарда Воткінса авторитетне видання Health.

А ось наслідком захворювання на коронавірус еректильна дисфункція цілком може бути.

"Важкий перебіг захворювання на COVID-19 може з певною ймовірністю стати причиною еректильної дисфункції", - каже старший науковий співробітник Центру охорони здоров'я Джона Гопкінса Амеш Адаля.

Так, були деякі попередні дані, які свідчать про те, що люди з COVID-19 частіше страждають на ЕД, ніж ті, у кого не було вірусу. Аналіз вченими 100 осіб, розділених на дві групи, показав, що поширеність еректильної дисфункції була "значно вищою" у групі людей, які перехворіли на COVID - 28% проти 9% тих, у кого не було вірусу.

Крім того, дослідники з Університету Майамі виявили, що вірус SARS-CoV-2, який і викликає COVID-19, "все ще присутній у тканинах статевого члена чоловіків, які раніше мали вірус".

"Наші результати також свідчать про те, що поширена дисфункція ендотеліальних клітин, спричинена інфекцією COVID-19, може сприяти розвитку ЕД", - підсумували вчені.

Чому цей міф став популярним?

Днями популярна американська співачка і королева хіп-хопу Нікі Мінаж написала у Twitter історію про те, як друг її двоюрідної сестри з Тринідаду втратив потенцію після вакцинації від COVID-19.

"Його яєчка роздулися... Це сталося за кілька тижнів до одруження. Тепер дівчина скасувала весілля", - написала голлівудська артистка.

Скриншот поста (twitter.com/NICKIMINAJ)

Ці слова зіркової антивакцинаторки розсмішили її підписників, серед яких чимало науковців та медиків.

"Хламідіоз є більш вірогідним поясненням. І може також пояснити, чому стосунки друга вашої сестри розпалися закінчилися", - відповів мікробіолог Флоріан Краммер.

А доктор медичних наук Уче Блексток запропонувала Мінаж особисто зустрітися і провести лекцію про вакцинацію. Ну і додала, що "імпотенція значно частіше виникає через сам COVID, і не було задокументованих випадків імпотенції через вакцину від коронавірусу".

"Мій друг у Чикаго снідав яйцями, а потім потрапив у автокатастрофу по дорозі на роботу. Тому не їжте яєць, тому що вони спричиняють автомобільні аварії", - пожартував американський кінорежисер Джеймс Ганн.

Згодом, щоправда, сама співачка написала, що її твіт був сповнений "сарказмом та гумором". І назвала "тупими" усіх, хто її тролить (а таких людей вже чимало, адже соцмережі прямо зриваються фотожабами на тему "друга сестри Нікі").

Скриншот поста (twitter.com/NICKIMINAJ)

Але зауважимо, що серед 22,6 млн фоловерів Нікі Мінаж (і це лише у Twitter) є багато людей, які розповсюджують фейки про "жахливі наслідки" вакцинації. Тому навіть, якщо пост реперки і носив жартівливий характер, але багато хто розповсюдив його, видаючи за чисту монету.