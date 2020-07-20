Лікарі назвали жирні продукти, від яких не можна відмовлятися

Лікарі розповіли про цілий ряд жирних продуктів, які не можна виключати з раціону. Адже вони є важливою частиною в повноцінному харчуванні. А правильне їх вживання - регулярно і помірно - може навіть знизити рівень "поганого" холестерину і сприяти поліпшенню метаболізму.

Вершкове масло

Цей продукт, як виявилося, набагато корисніше, ніж прийнято вважати. Адже в ньому міститься багато жиророзчинних вітамінів, особливо вітаміну К2. Він допомагає організму засвоювати кальцій. А жири з вершкового масла вважаються більш безпечними, ніж з вироблених промисловим способом рослинних олій, пише Newsyou.

Жовтки

Часто прихильники правильного харчування відмовляються від цієї частини яйця, віддаючи перевагу білкам. Але жовтки є відмінним джерелом вітаміну А, D, холіну, вітамінів групи В і селену, а також необхідних організму каротиноїдів.

Органічний бекон

Бекон багатий речовиною під назвою холін - він допомагає в роботі мозку, в тому числі бореться з наслідками хвороби Альцгеймера. Крім того, бекон - джерело вітамінів групи В і цинку, які допомагають виробляти серотонін.

Масло какао

Цей чудо-засіб добре не тільки для зовнішнього застосування - його часто використовують у косметиці для догляду за шкірою. Лікарі кажуть, що масло какао насичує організм антиоксидантами і корисними жирними кислотами. Вони допомагають підтримувати гормональний баланс і баланс імунної системи.

Авокадо

Авокадо містить багато олеїнової кислоти (омега-9). Ця речовина допоможе підтримати здоровий баланс шкіри та гормональний фон. Крім того, калій у складі авокадо буде протистояти стресу, а вітаміни групи В - сприяти фертильності (підвищувати здатність виробляти здорове потомство).

Гіркий шоколад

Мова йде про шоколад з відсотковим вмістом какао 70-80. Антиоксиданти в продукті добре впливають на кровотік і здоров'я серця.

Горіхова паста і масло

Горіхи є чемпіонами за вмістом корисних речовин. Клітковина, білок, антиоксиданти, різноманітні вітаміни і мінерали - ці компоненти працюють на пониження кров'яного тиску і навіть на оздоровлення серцево-судинної системи.

Насіння льону і чіа

Ці продукти є важливим джерелом омега-3 жирних кислот. Лікарі кажуть, що за вмістом цих речовина насіння льону і чіа дорівнюють рибі. Крім цього в них містяться так звані лігнани, які можуть сприяти зниженню рівня холестерину, а також навантажень на серцево-судинну систему.

Жирні молочні продукти

Молочні продукти з високим вмістом жирів виявилися корисніше, ніж знежирені. Недавні дослідження показали, що їх часте вживання не підвищує ризику серцево-судинних захворювань. Тим паче, що молочні продукти багаті корисними мікроелементами, вітамінами D, калієм, що важливо для правильної роботи серця.

Кокосова олія

Одне з важливих переваг цього продукту - тригліцериди, які мають протимікробні властивості та захищають наш травний тракт від шкідливих бактерій.

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