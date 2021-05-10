Лікарі назвали симптоми раку, на які часто не звертають уваги
Лікарі перерахували неочевидні симптоми раку, на які часто не звертають уваги. Деякі з них можуть бути ознаками швидко минаючих недуг і інших збоїв в організмі. Але іноді - це сигнал розвитку небезпечної хвороби.
Про це повідомляє wworld.com.ua.
П'ять симптомів раку, на які можна не звертати уваги
Кашель. Такий симптом може вказувати на розвиток раку легенів. Зазвичай кашель пов'язують з простудними інфекціями або бронхітом. Проте фахівці попереджають, що в разі онкології кашель може тривати кілька тижнів.
Печія. З такою проблемою стикаються багато людей. Але якщо печія переслідує вас постійно, незалежно від того, що ви їсте, варто перевіритися. Адже печія може бути симптомом, що попереджає про рак горла і гортані.
Свербіж. У разі, якщо він виникає в області родимки, це може вказувати на розвиток раку шкіри.
Кров в калі. Присутність крові в калі може асоціюватися з розвитком колоректального раку. При цьому кров не завжди буває явною (іноді виявити її наявність може тільки спеціальний аналіз).
Збільшення лімфовузлів. Їх часто пов'язують не з розвитком раку, а з менш небезпечними проблемами, або не помічають взагалі.
Раніше ми писали про ранні ознаки раку шкіри, які дуже важливо не пропустити, щоб не запустити хворобу.
Також вчені розповіли про рак легенів, який можна виявити ще до появи тривожних ознак.