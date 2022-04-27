Лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем в грудях

За словами португальського доктора Пауло Медейроса, у пацієнтів із задишкою або втомою прогноз був гірший, ніж у пацієнтів із болем у грудях.

При цьому частіше такі симптоми зустрічалися у жінок, ніж у чоловіків. Такі прояви були також у людей із такими станами, як гіпертонія, діабет, захворювання нирок та легенів.

Вчені вважають, що діагноз інфаркт міокарда слід розглядати навіть якщо пацієнт не скаржиться на біль в грудях.

Майже завжди ознаки інфаркту міокарда такі:

Інтенсивний постійний біль за грудиною. Біль не припиняється після прийому нітрогліцерина. Тривалість болю більше 15 хвилин.

При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103.