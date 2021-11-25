Лікарі назвали симптоми COVID-19, при яких пацієнту потрібна госпіталізація
COVID - 19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості і важкий. У МОЗ назвали симптоми коронавірусної інфекції, при яких пацієнту необхідна госпіталізація.
Про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
На стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.
Симптоми, при яких пацієнту може знадобитися госпіталізація
- Біль у грудній клітці;
- Тяжкість дихання, задишка в стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр.
- Порушення свідомості;
- Інші ознаки, що загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта.
У МОЗ також зазначили, що рішення про госпіталізацію пацієнта приймає лікар на основі проведеного обстеження.
У будь-якому випадку, важливою залишається консультація сімейного лікаря. Саме він може дати рекомендації і визначити чи достатньо пацієнтові амбулаторного лікування.
Інфографіка: МОЗ
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як не можна лікувати COVID-19, щоб не зробити собі гірше. Лікарі підкреслюють, що пацієнтам потрібно обов'язково розповісти своєму лікарю про всі симптоми захворювання.
Раніше доктор-невролог Євген Скрипник пояснив, чи можна вакцинуватися від коронавірусу при розладах нервової системи.