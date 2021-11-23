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Медик пояснив, чи можна вакцинуватися від COVID при розладах нервової системи

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Вівторок 23 листопада 2021 12:19
Медик пояснив, чи можна вакцинуватися від COVID при розладах нервової системи Фото: вакцинація від коронавірусу необхідна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу не є протипоказанням для людей з розладами нервової системи.

Про це на Facebook повідомив доктор-невролог Євген Скрипник.

Чи можна вакцинуватися при розладах нервової системи

"Ніяких протипоказань для вакцинації, якщо людина страждає порушенням психіки (невротичні порушення, панічні атаки, тривожні розлади, порушення сну, депресії, психотичні розлади, епілепсія, деменція, аутизм та ін.) немає", - запевнив медик.

Прийом антидепресантів, нейролептиків, протиепілептичних препаратів, транквілізаторів не є також протипоказанням до щеплень від коронавірусу.

Євген звертає увагу на те, що після перенесеного захворювання досить часто виникають тривожні й депресивні розлади.

"Часто у людей, які раніше страждали тривожними і депресивними розладами після хвороби COVID-19 спостерігається рецидив цих станів!"- зазначив Скрипник.

Вакцинація допомагає

Медик ще раз нагадав, що вакцинація від COVID-19 убереже вас від зараження коронавірусом, від важкого перебігу, а вашу нервову систему від психоемоційних перевантажень.

Нагадаємо, що Комаровський повідомив, чи можна робити щеплення від COVID при алергії, діабеті або високому тиску.

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