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Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация

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Четверг 25 ноября 2021 17:17
Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация Фото: медики назвали симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация (Униан)
Автор: Роман Мирончук

COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В Минздраве назвали симптомы коронавирусной инфекции, при которых пациенту необходима госпитализация.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Симптомы, при которых пациенту может потребоваться госпитализация

  • Боль в грудной клетке;
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр.
  • Нарушение сознания;
  • Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования.

В любом случае, важной остается консультация семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация

Инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID-19, чтобы не сделать себе хуже. Врачи подчеркивают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу о всех симптомах заболевания.

Ранее доктор-невролог Евгений Скрыпник объяснил, можно ли вакцинироваться от коронавируса при расстройствах нервной системы.

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