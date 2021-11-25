Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых пациенту нужна госпитализация
COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В Минздраве назвали симптомы коронавирусной инфекции, при которых пациенту необходима госпитализация.
Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Симптомы, при которых пациенту может потребоваться госпитализация
- Боль в грудной клетке;
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр.
- Нарушение сознания;
- Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования.
В любом случае, важной остается консультация семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
Инфографика: Минздрав
Напомним, в Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID-19, чтобы не сделать себе хуже. Врачи подчеркивают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу о всех симптомах заболевания.
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