Лікарі назвали найнебезпечніший суп, який люблять в Україні

Медики стверджують, що сирний крем-суп здатний дуже негативно позначитися на здоров'ї людини. Його готують у багатьох сім'ях на обід, але любителі цього супу страждають потім від нудоти, болю в животі та втоми.

Був проведений аналіз сирного супу і різних рецептів його приготування. З'ясувалося, що в 99% випадків спостерігається економія на плавленому сирі, що і викликає отруєння. Для супу обирають найдешевші сирки, а отже - не дуже якісні.

Сир кидають в каструлю за 20 хвилин до повної готовності, що теж дуже шкідливо. Плавлені сирки часто роблять з переробленого твердого сиру, а це призводить до процесу бродіння і розвитку шкідливих бактерій.

В окропі віруси активізуються і після вживання можуть бути сильні болі в шлунку. Якщо з'їсти такий суп через добу після приготування, то можна отримати жорстке отруєння.

Фото: сирний суп може бути дуже небезпечний

Другим небезпечним інгредієнтом цього супу лікарі назвали сухарики, які багато хто використовує як добавку до першої страви.

І ці сухарики найчастіше не роблять самостійно з хліба, що залишився, а купують готові, з різними спеціями. У складі спецій - різні добавки, ароматизатори, сіль, спеції. Вони можуть викликати алергію, нудоту і блювоту.

Тому любителям сирного супу медики рекомендують дуже ретельно підбирати інгредієнти для першої страви та дотримуватися технологій приготування, щоб не потрапити в лікарню.