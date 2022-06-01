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Лікарі назвали найкорисніше м'ясо у світі: воно ще й найдешевше

Фото: Лікарі назвали найкорисніше м'ясо у світі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі назвали найкорисніше м'ясо у світі, яке також є самим поширеним. Його споживають мільярди людей на планеті.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Медик вважає, що найкориснішим і найвживанішим м'ясом у світі є курятина. За останні роки вона обійшла свинину за популярністю.

"На даний момент у світі налічується понад 23 мільярди курей, що в кілька разів більше, ніж глобальне населення", - розповідає медик.

За словами лікаря, курка не тільки корисна, а ще дешева і смачна.

"Порівнюючи червоне м’ясо, таке як свинина, яловичина та баранина, курка - це м'ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру та низькокалорійне", - каже доктор Гарсіа.

Чим так корисна курка

За словами медика, білкова частка в курці становить 20%, що є високоякісним джерелом білка. Він містить незамінні амінокислоти і легко засвоюється і засвоюється організмом.

Жирність курки всього 5%. При цьому курячий жир - це переважно ненасичені жирні кислоти, які корисні для організму.

Крім того, курка є чудовим джерелом мінералів, таких як фосфор, залізо, мідь і цинк, і містить багато вітамінів, таких як B12, B6, A, D, K, C і E.

"Для людей, які піклуються про здоров’я, курка набагато краща за інше червоне м'ясо", - підсумувала експерт.

Зазначимо, що в Україні курка також є найдешевшим м'ясом у порівнянні з іншими видами м'ясної продукції.

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