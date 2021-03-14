Лікарі назвали ознаки малого інсульту: не пропустіть!

Малий інсульт (мікроінсульт) не викликає таких катастрофічних наслідків як великий удар. Але не звертати на нього увагу - вкрай небезпечно, кажуть лікарі. Як розпізнати тривожний стан за типовим ознаками - читайте в нашому матеріалі.

Термін "мікроінсульт" не є науковим. Медики під таким поняттям розуміють порушення кровообігу в головному мозку. Вони спричинені спазмом судин або тромбами, що стає причиною тимчасової та неповної їх закупорки.

При цьому симптоми малого інсульту схожі на симптоми великого. Мова йде про запаморочення, проблеми з мовленням, слабкість у кінцівках (буває почуття, що ви відсиділи або відлежали руку чи ногу).

Різниця в тому, що у випадку малого інсульту - це недовго, і здається, минає безслідно. Але це не так.

Наукою було доведено, що навіть короткочасні судинні порушення призводять до зміни речовини головного мозку. Тому тактика лікування мікроінсульту повинна бути такою ж, як при інсульті.

Ознаки малого інсульту:

раптова втрата чутливості, оніміння якої-небудь частини тіла;

втрата координації, утруднення при ходьбі;

утруднення мови;

втрата пам'яті;

підвищена чутливість до яскравого світла і звуків;

безпричинний сильний головний біль.

Лікарі нагадують, що "вікно надії", коли мікроінсульт можна ліквідувати без наслідків, триває не більше 4,5 годин. Якщо ви помітили у себе такі ознаки, негайно звертайтеся за медичною допомогою.