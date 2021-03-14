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Врачи назвали признаки малого инсульта: не пропустите!

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 14:59
Врачи назвали признаки малого инсульта: не пропустите! Врачи назвали признаки малого инсульта (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Малый инсульт (микроинсульт) не вызывает таких катастрофических последствий как обширный удар. Но не обращать на него внимания - крайне опасно, говорят врачи. Как распознать тревожное состояние по типичным признакам - читайте в нашем материале.

Об этом пишет АиФ.

Термин "микроинсульт" не является научным. Медики под таким понятием подразумевают нарушения кровообращения в головном мозге. Они вызваны спазмом сосудов или тромбами, что становится причиной временной и неполной их закупорки.

При этом симптомы малого инсульта похожи на симптомы большого (обширного). Речь идет о головокружении, проблемах с речью, слабости в конечностях (бывает чувство, что вы отсидели либо отлежали руку или ногу).

Разница в том, что в случае малого инсульта - это непродолжительно, и кажется, проходит бесследно. Но это не так.

Наукой было доказано, что даже кратковременные сосудистые нарушения приводят к изменению вещества головного мозга. Поэтому тактика лечения микроинсульта должна быть такой же, как при инсульте.

Признаки малого инсульта:

  • внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;
  • потеря координации, затруднения при ходьбе;
  • затруднения речи;
  • потеря памяти;
  • повышенная чув­ствительность к яркому свету и звукам;
  • беспричинная сильная головная боль.

Врачи напоминают, что "окно надежды", когда микроинсульт можно ликвидировать без послед­ствий, длится не более 4,5 часа. Если вы заметили у себя такие признаки, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее врачи назвали также признаки инсульта, которые появляются за месяц до сильного удара.

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