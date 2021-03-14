Врачи назвали признаки малого инсульта: не пропустите!
Малый инсульт (микроинсульт) не вызывает таких катастрофических последствий как обширный удар. Но не обращать на него внимания - крайне опасно, говорят врачи. Как распознать тревожное состояние по типичным признакам - читайте в нашем материале.
Об этом пишет АиФ.
Термин "микроинсульт" не является научным. Медики под таким понятием подразумевают нарушения кровообращения в головном мозге. Они вызваны спазмом сосудов или тромбами, что становится причиной временной и неполной их закупорки.
При этом симптомы малого инсульта похожи на симптомы большого (обширного). Речь идет о головокружении, проблемах с речью, слабости в конечностях (бывает чувство, что вы отсидели либо отлежали руку или ногу).
Разница в том, что в случае малого инсульта - это непродолжительно, и кажется, проходит бесследно. Но это не так.
Наукой было доказано, что даже кратковременные сосудистые нарушения приводят к изменению вещества головного мозга. Поэтому тактика лечения микроинсульта должна быть такой же, как при инсульте.
Признаки малого инсульта:
- внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;
- потеря координации, затруднения при ходьбе;
- затруднения речи;
- потеря памяти;
- повышенная чувствительность к яркому свету и звукам;
- беспричинная сильная головная боль.
Врачи напоминают, что "окно надежды", когда микроинсульт можно ликвидировать без последствий, длится не более 4,5 часа. Если вы заметили у себя такие признаки, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Ранее врачи назвали также признаки инсульта, которые появляются за месяц до сильного удара.