Врачи назвали признаки малого инсульта: не пропустите!

Малый инсульт (микроинсульт) не вызывает таких катастрофических последствий как обширный удар. Но не обращать на него внимания - крайне опасно, говорят врачи. Как распознать тревожное состояние по типичным признакам - читайте в нашем материале.

Термин "микроинсульт" не является научным. Медики под таким понятием подразумевают нарушения кровообращения в головном мозге. Они вызваны спазмом сосудов или тромбами, что становится причиной временной и неполной их закупорки.

При этом симптомы малого инсульта похожи на симптомы большого (обширного). Речь идет о головокружении, проблемах с речью, слабости в конечностях (бывает чувство, что вы отсидели либо отлежали руку или ногу).

Разница в том, что в случае малого инсульта - это непродолжительно, и кажется, проходит бесследно. Но это не так.

Наукой было доказано, что даже кратковременные сосудистые нарушения приводят к изменению вещества головного мозга. Поэтому тактика лечения микроинсульта должна быть такой же, как при инсульте.

Признаки малого инсульта:

внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;

потеря координации, затруднения при ходьбе;

затруднения речи;

потеря памяти;

повышенная чув­ствительность к яркому свету и звукам;

беспричинная сильная головная боль.

Врачи напоминают, что "окно надежды", когда микроинсульт можно ликвидировать без послед­ствий, длится не более 4,5 часа. Если вы заметили у себя такие признаки, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.