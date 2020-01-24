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Лікарі назвали перші симптоми серцевого нападу: з'являються за місяць

STYLERЖиття    24.01.2020 - 22:51
Лікарі назвали перші симптоми серцевого нападу: з'являються за місяць
Серцевий напад (колаж: РБК-Україна)

Симптоми серцевого нападу можуть проявлятися задовго до удару, але людина часто не помічає їх

Серцевий напад проявляє себе раптово і при несвоєчасній допомозі має дуже високу летальність. Але є деякі симптоми, які можуть попередити людину за місяць, а часом і за півроку до виникнення небезпечного стану. Як заздалегідь розпізнати серцевий напад - у матеріалі Styler.

На думку медиків, існує вісім симптомів, які можуть сигналізувати, що у людини серйозні проблеми з серцем. Серед тривожних знаків - безпричинна втома, безсоння, надмірне випадання волосся.

Незрозуміла втома

Дуже часто людина може відчувати безпричинне стомлення після виконання, здавалося б простих і звичних дій, наприклад, після купання.

Проблемне травлення

Біль у животі, нудота, розлад шлунку, - всі ці явища, якщо вони виникають періодично, можуть вказувати на майбутній інфаркт.

Неможливість розслабитися

Ще одним тривожним сигналом може стати підвищена збудливість і неможливість розслабитися. Приміром, труднощі із засипанням і безсоння, високий рівень тривоги вказують на підвищений ризик серцевого нападу або інсульту.

Можна зробити глибокий вдих

Задишка і неможливість зробити глибокий вдих можуть свідчити про проблеми з серцем. Фахівці відзначають, що таке нерідко відбувається за шість місяців до інфаркту міокарда.

Випадання волосся

Надмірне випадання волосся у чоловіків після п'ятдесяти повинно викликати побоювання. Облисіння може бути пов'язано з підвищенням рівня стресового гормону кортизолу, від якого страждає серце.

Порушення серцебиття

Про можливе серцевому нападі можуть попереджати епізоди порушення серцебиття. В такі моменти спостерігається аритмія, яка часто супроводжується занепокоєнням, панікою і запамороченням. Такий стан може тривати від хвилини до двох.

Надмірне потовиділення

Це більше відноситься до жінок, які часто пов'язують таку пітливість з менопаузою.

Болі в грудях

Безпосереднім сигналом, який попереджає про інфаркт, можуть бути болі в грудях, які віддають в одну або дві руки, щелепу, шию, плечі.

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