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Прискорює старіння в рази: лікарі назвали небезпечний щоденний продукт

STYLERЖиття    20.01.2020 - 15:03
Прискорює старіння в рази: лікарі назвали небезпечний щоденний продукт
Лікарі назвали продукт, який прискорює старіння (фото: pixabay.com)

Лікарі назвали небезпечний для молодості популярний продукт

Лікарі попередили про негативні наслідки вживання одного з найпопулярніших продуктів, який багато українців вживають в їжу щодня. Про який продукт йде мова, та як зменшити його вплив на організм - в матеріалі Styler.

Так, згідно з дослідженнями вчених американського Університету Бригама Янга, жирне молоко може стати причиною швидкого старіння. При цьому сам напій, безумовно, є корисним, але важливо враховувати його склад.

"Пити молоко - це не погано, але ви повинні враховувати, який тип молока вживаєте", - говорить професор Ларрі Такер.

За даними медиків, жирність молока впливає на швидкість біологічного старіння людського організму.

Вчені провели дослідження, в якому взяло участь 5634 дорослих різного віку. Дослідники визначили взаємозв'язок між довжиною теломерів, частотою вживання молока і кількістю молочного жиру.

Для довідки: теломери - це закінчення хромосом людини, які діють, як біологічний годинник і кожен раз, коли вони діляться - скорочуються. Таким чином, чим старше стає людина, тим коротше її теломери.

Результати дослідження показали, що на кожен відсоток додаткового молочного жиру теломери зменшуються на 69 базових пар, що призводить до прискореного біологічного старіння на чотири роки.

А люди, які споживали під час дослідження незбиране молоко, скоротили свої теломери на цілих 145 базових пар.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що люди, які споживають 1% молоко, старіють повільніше, ніж ті, хто п'є молоко з жирністю більше 2% і незбиране молоко.

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