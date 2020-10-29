Лікарі назвали малопомітні ознаки проблем із нирками: негайно до лікаря!

Лікарі назвали ознаки проблем з нирками, які можна проігнорувати і не помітити. Якщо вчасно не розпізнати, що з роботою органу щось не так, то це може обернутися серйозними неприємностями.

Так, за словами фахівців, в першу чергу слід звернути увагу на колір сечі і відчуття в нижньому відділі попереку, пише lenta.ua.

Одним з тривожних ознак може бути часте сечовипускання. Якщо ви ходите в туалет більше п'яти разів на день при звичайному споживанні рідини, проконсультуйтеся з лікарем.

Крім того, на неприємності з цим органом може вказувати неприємний запах з рота або характерний металевий присмак. В такому випадку рекомендується не зволікати зі зверненням до фахівців.

Також на неправильну роботу нирок можуть вказувати мішки під очима. Це відбувається через підвищення концентрації білка в сечі, коли організм не засвоює дану речовину в повній мірі. Через що вона виводиться через сечовивідну систему.

Головний біль, особливо зранку, може говорити на проблеми в роботі нирок. Це може вказувати на те, що організм не встигає вивести зайву рідину, що призводить до набряків.

Сухість шкіри і характерний свербіж теж можуть говорити про проблеми з нирками. У деяких людей на тлі повільного виведення рідини починають набрякати руки і щиколотки. Іноді люди з проблемами сечовидільної системи відчувають болі в області спини.

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