Лікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові нирку

Зазначається, що обидва пацієнти - і мати і син - почувають себе добре.

"Нирка працює і хворі проходять планову післяопераційну реабілітацію!" - йдеться в публікації.

Операція була проведена командою хірургів, нефрологів, гастроентеролога та трансплант-координатора з нового відділення трансплантації нирок і гемодіалізу.

"Продовжуємо розвивати трансплантацію в нашій державі, об'єднуючи наші зусилля", - розповів завідувач відділення Михайло Загрійчук, коментуючи цю знакову подію для Інституту.

Також він звернув увагу, що Інститут серця є національним лідером за кількістю пересадок серця.

Раніше лікарі тут успішно виконали симультанну пересадку серця та нирки, і Інститут "повністю готовий до виконання трупної пересадки нирки, також тут виконуються усі хірургічні операції у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, а це формування артеріо-венозних доступів, видалення збільшених паращитоподібних залоз, видалення жовчного міхура з лапароскопічного доступу, видалення нирок при проікістозі, тощо".

В Інституті серця МОЗ провели сімейну пересадку нирки (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)