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Лікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові нирку

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Київ, Середа 22 червня 2022 08:24
Лікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові нирку Фото: трансплантація нирки проведена в Інституті серця (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в Інституті серця лікарі вперше провели сімейну трансплантацію нирки - жінка подарувала орган своєму 37-річному сину, який тривалий час перебував на діалізі.

Про це передали в Інституті серця МОЗ України на сторінці в Facebook.

Зазначається, що обидва пацієнти - і мати і син - почувають себе добре.

"Нирка працює і хворі проходять планову післяопераційну реабілітацію!" - йдеться в публікації.

Операція була проведена командою хірургів, нефрологів, гастроентеролога та трансплант-координатора з нового відділення трансплантації нирок і гемодіалізу.

"Продовжуємо розвивати трансплантацію в нашій державі, об'єднуючи наші зусилля", - розповів завідувач відділення Михайло Загрійчук, коментуючи цю знакову подію для Інституту.

Також він звернув увагу, що Інститут серця є національним лідером за кількістю пересадок серця.

Раніше лікарі тут успішно виконали симультанну пересадку серця та нирки, і Інститут "повністю готовий до виконання трупної пересадки нирки, також тут виконуються усі хірургічні операції у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, а це формування артеріо-венозних доступів, видалення збільшених паращитоподібних залоз, видалення жовчного міхура з лапароскопічного доступу, видалення нирок при проікістозі, тощо".

Лікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові ниркуЛікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові ниркуЛікарі Інституту серця вперше виконали сімейну трансплантацію: мати подарувала синові нирку

В Інституті серця МОЗ провели сімейну пересадку нирки (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві пересадили серце жителю Маріуполя, який став першим в Україні пацієнтом, який пройшов через два етапи лікування - спочатку чоловікові імплантували механічне, а тепер уже донорське серце.

Також ми писали про те, що наприкінці травня львівські лікарі провели унікальну операцію, здійснивши перший успішний відбір стовбурових клітин у дитини.

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Київ хирурги Трансплантація органів
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