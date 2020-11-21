Віруси на порозі: як зміцнити жіночий організм в період пандемії

Лікарі назвали способи підтримати імунітет жінки під час пандемії (Фото: freepik.com)

Фахівці назвали правила, які допоможуть жінкам зміцнити імунітет під час сезонних захворювань

Для здоров'я жінки дуже важливо підтримати імунну систему в період пандемії та сезонних простудних захворювань. Імунітет у жінок залежить не тільки від раціону харчування і правильних корисних звичок, але і від гормонального фону.

Як пояснюють медики, послабити жіночий організм може будь-який дисбаланс, і, щоб зберегти міцний імунітет під час сезонних захворювань, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Про це пише Ivona.

Сон. Нормальний сон сприяє відновленню організму та балансу гормонів. Він дає можливість відчувати себе бадьоріше та активніше. Для повноцінного сну жінці потрібно не менше 8 годин в провітреному приміщенні, без сторонніх подразників.

Стреси. Уникнути стресів у сучасному світі практично неможливо і щодня вони атакують жіночий організм. Короткий стрес дає можливість мобілізувати всі сили, а ось тривалий призводить до проблем зі здоров'ям і виснаження організму. Постарайтеся максимально уникати стресів і відновити баланс допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, медитація, спорт, йога.

Гормональний баланс. Для жінок гормональний фон дуже важливий, і він часто порушений у зв'язку з прийманням контрацептивів, після народження дитини, під час менопаузи. Вплинути на поліпшення гормонального фону допоможуть спеціальні препарати й для цього потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем і отримати рецепт.

Правильне харчування. Осінній період – не найвдаліший час для дієт і жіночому організму необхідно отримувати збалансоване харчування. Також варто уважно поставитися до роботи кишківника і додавати ті продукти, які будуть стимулювати його нормальну роботу.

Вітаміни. У період застудних захворювань насичення організму вітамінами дуже важливо. Можна приймати спеціальні вітамінно-мінеральні комплекси, можна додати тільки окремі компоненти – це повинен вирішувати лікар. Вітаміни додадуть енергії, зміцнять тонус та імунітет, а також допоможуть впоратися з осінньою нудьгою і занепадом сил.

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