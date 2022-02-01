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Лікар розвінчав основний міф про вітаміни і COVID

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Вівторок 01 лютого 2022 11:17
Лікар розвінчав основний міф про вітаміни і COVID Чи потрібно приймати вітаміни після COVID (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей після перенесеного коронавірусу самі призначають собі полівітаміни. Цього робити не варто.

Такої думки дотримується лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

"Досліджень, що після коронавірусу потрібно приймати вітаміни немає! Пояснюю, що вітаміни, звичайно, потрібні, як і мінерали, але тільки тим, у кого лабораторно підтверджений їх дефіцит", - розповів медик.

Який вітамін потрібно приймати

Єдиний вітамін, який можна приймати для профілактики, через те, що, ми живемо не в сонячній Туреччині – це вітамін D, додав лікар.

За словами Євгена, практика показує, що вкрай рідко виникають ситуації, коли організм потребує введення додаткових кількостей всіх відомих вітамінів, не кажучи вже про мікроелементи, якими найчастіше доповнені полівітамінні препарати.

"Нагадую, що немає жодного якісного дослідження, яке довело позитивний вплив вітамінно-мінеральних комплексів на зниження серцево-судинних ризиків, смертності від кардіологічних захворювань і частоти інфарктів та інсультів", - повідомив медик.

Наслідки бездумного прийняття вітамінів

Однак негативний вплив гіпервітамінозу доведено. Наслідки прийому вітамінів це і алергічні реакції, онкологічні захворювання і т. д.

Якщо людина нормально харчується (не голодує), то просто приймати вітаміни не потрібно! Тому, забудьте за полівітаміни!

"Пам'ятайте, що ніяка добавка не здатна замінити повноцінний раціон. Саме їжа значно багатша на вітаміни і мікроелементів і більш корисна для організму", - пояснив Скрипник.

Як ми писали раніше, надлишок цього вітаміну призводить до каменів в нирках.

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