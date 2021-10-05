Лікар розвінчав міфи про диво-лимони і розповів, до чого призводить їх вживання

Тим самим він розвінчав міф про те, що лимони зміцнюють імунітет і їх потрібно їсти у великих кількостях.

"Останній тренд - їсти багато лимонів для того, щоб покращити імунітет і підлужнити сечу, а також зменшити рівень сечової кислоти... Все було би ок, якби в нирках на фоні великих доз вітаміну С не утворювались камінці оксалати", - написав Жиравецкий.

За словами медика, якщо в нирках утворюються камені - це викликає страшний біль.

"Коли вони починають мандрувати вашими сечоводами вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету! Біль буде такий, що ви захочете тільки одного, щоб це більше ніколи не траплялось", - написав лікар.

За словами Жиравецького, дроблення каменів коштує від 8 до 25 тисяч гривень за одну процедуру.

"Тому перед тим як займатися самолікуванням порадьтеся з лікарем урологом! Мав у практиці кілька таких пацієнтів, тому вирішив розвінчати міф про диво-лимони", - резюмував медик.