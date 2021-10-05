Врач развенчал мифы о чудо-лимонах и рассказал, к чему приводит их употребление

Тем самым он развенчал миф о том, что лимоны укрепляют иммунитет и их нужно есть в больших количествах.

"Последний тренд - есть много лимонов для того, чтобы улучшить иммунитет и ощелачивать мочу, а также уменьшить уровень мочевой кислоты ... Все было бы ок, если бы в почках на фоне больших доз витамина С не образовывались камни оксалаты", - написал Жиравецкий.

По словам медика, если в почках образуются камни - это вызывает жуткую боль.

"Когда они начинают путешествовать по вашим мочеточникам вам будет не до лимонов и не до улучшению иммунитета! Боль будет такая, что вы захотите только одного, чтобы это больше никогда не случалось", - написал врач.

По словам Жиравецкого, дробление камней стоит от 8 до 25 тысяч гривен за одну процедуру.

"Поэтому перед тем как заниматься самолечением посоветуйтесь с врачом урологом! Имел в практике несколько таких пациентов, поэтому решил развенчать миф о чудо-лимонах", - резюмировал медик.