Лікар розповіла про вакцинацію дітей від коронавірусу: безпечність доведена

За словами медика, у дітей рідко спостерігається тяжке протікання інфекції коронавірусу. Також діти старше 12 років соціально активні, тому для них важливо отримати повноцінну освіту і бути максимально мобільними.

"Крім того, вони є вектором передачі вірусу в суспільство. Тому дійсно підлітки є таргетною групою, яку можна розглядати як об'єкт для проведення вакцинації", - сказала імунологиня.

Окрім того, вакцина Pfizer "має тривалий досвід використання, застосовується навіть до вагітних жінок, її безпечність доведена".

Медики пояснюють, що ця вакцина стосовно підлітків буде високоефективною та безпечною. Pfizer - матрична вакцина, у якої відсутні медичні протипоказання для її застосування.