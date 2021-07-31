Вчені оцінили ефективність вакцин проти штаму "Дельта"

Науковий співробітник Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Фен Цзицзянь заявив, що вакцини від коронавірусу дещо менше захищають від штаму "Дельта". Однак захисний ефект все ж таки зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

"Наявні на цей момент дослідження і результати спостережень вказують на те, що захисний ефект вакцин від COVID-19 проти варіанту "Дельта" може знижуватися, але наявні вакцини як і раніше володіють хорошими профілактичними і захисними властивостями проти варіанту "Дельта", - сказав він.

Водночас його колега - експерт Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань Шао Імін підкреслив, що жодна вакцина не може запобігти зараженню на 100%.

Проте вчені сходяться на думці, що наявні варіантні штами COVID-19 все ще знаходяться в контрольованому діапазоні створених на цей час вакцин.