Лікар розповіла українцям, коли закінчиться карантин

Коронавірус в Україні інфікував 9410 людей, 239 осіб померли від ускладнень інфекції, 992 пацієнта вилікувались. Карантин в країні ввели 12 березня і нещодавно продовжили його до 11 травня. Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська поділилася своєю думкою щодо того, коли ж країна повернеться до колишнього життя і повністю вийде з карантину.

На думку медика, якщо захворюваність COVID-19 не буде рости, з карантину ми вийдемо до середини літа.

"Враховуючи епідемічну ситуацію в Україні, урядовий план виходу з карантину виглядає реалістичним. Якщо хвороба буде розвиватися таким же чином, і після травневих свят ми не побачимо сплеск зростання захворювань, можливо, Україна і буде виходити запланованим шляхом. І якщо все буде добре, то ми вийдемо з карантину до середини літа", - повідомила Мухарська "Апострофу".

Лікар зазначила, що цілком ймовірно очікувати другої хвилі коронавірусу восени 2020 року. І тоді уряду необхідно буде ввести карантин ще раз.

"Ми бачимо, що всі експерти прогнозують зменшення активності вірусу на літній період і можливу другу хвилю на осінь. Це пов'язано з тим, що COVID-19 відноситься до респіраторних інфекцій, а для них характерна сезонність: вони активізуються в осінньо-зимовий період і практично сходять нанівець у літній період. Але це не означає, що влітку не буде циркуляції збудника. Оскільки властивості вірусу не вивчені і він може мутувати, то може виникнути ситуація, що восени доведеться знову вводити обмежувальні заходи", - підсумувала Мухарська.

Як ми раніше писали, китайські вчені повідомили, що коронавірус тепер нікуди не зникне.