Лікар розповів, як не пропустити рак грудей: перші тривожні симптоми
Рак молочної залози (грудей) визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я найпоширенішим у світі. Цей вид онкології важливо розпізнати вчасно, адже він добре піддається лікуванню при виявленні на ранніх стадіях. Як не пропустити початок хвороби - читайте нижче в нашому матеріалі..
Про це розповів хірург-мамолог, Ярослав Денисенко, пише ТСН.
Чому у жінок розвивається рак молочної залози
Онкологія починає розвиватися, якщо клітини грудної тканини починають безконтрольно ділитися, поширюючись в навколишні тканини. Однією з причин вчені називають мутації в генах BRCA1 і BRCA2.
Ці гени часто передаються у спадок. Якщо у ваших найближчих родичів (мама, бабуся, сестра, тітка) був рак молочної залози, лікар радить пройти тестування на наявність таких генів. BRCA1 і BRCA2 не означають, що у вас точно буде рак, але ймовірність зростає вдвічі.
Щоб не пропустити початок розвитку хвороби, потрібно регулярно обстежуватися - робити УЗД, мамографію.
Фактори ризику, які стимулюють розвиток раку грудей:
- відсутність вагітності протягом життя;
- перша вагітність і пологи після 40 років;
- відмова від годування грудьми;
- рання менструація - до 12 років;
- пізня менопауза - після 55 років;
- ожиріння;
- зловживання алкоголем;
- куріння довгий проміжок часу;
- раніше перенесений рак молочної залози, яєчників;
- вік після 50 років;
- тривала гормональна терапія.
Профілактика та діагностика раку молочної залози
Лікар каже, що найкращою профілактикою є щорічний огляд. Прийнято до 40 років робити УЗД, а після - мамографію. Таке обстеження медики радять проходити раз на рік, після того, як груди сформувалася.
Спеціаліст рекомендує також проводити самообстеження щомісяця - на 5-7 день після закінчення менструації. Але це не може дорівнювати професійному огляду, оскільки знайдене ущільнення або втягнутий сосок можуть говорити вже про другу, третю або четверту стадії.
А ось профогляд може показати нульову стадію, тоді ймовірність успішного лікування і ремісії набагато вище.
Міфи про рак грудей
Лікар додав, що онкологія не розвивається через носіння бюстгальтера, вживання цукру, кави або глютену.
Раніше лікарі назвали симптоми раку, на які дуже часто не звертають уваги.