Лікар розповів, як не пропустити рак грудей: перші тривожні симптоми

Рак молочної залози (грудей) визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я найпоширенішим у світі. Цей вид онкології важливо розпізнати вчасно, адже він добре піддається лікуванню при виявленні на ранніх стадіях. Як не пропустити початок хвороби - читайте нижче в нашому матеріалі..

Чому у жінок розвивається рак молочної залози

Онкологія починає розвиватися, якщо клітини грудної тканини починають безконтрольно ділитися, поширюючись в навколишні тканини. Однією з причин вчені називають мутації в генах BRCA1 і BRCA2.

Ці гени часто передаються у спадок. Якщо у ваших найближчих родичів (мама, бабуся, сестра, тітка) був рак молочної залози, лікар радить пройти тестування на наявність таких генів. BRCA1 і BRCA2 не означають, що у вас точно буде рак, але ймовірність зростає вдвічі.

Щоб не пропустити початок розвитку хвороби, потрібно регулярно обстежуватися - робити УЗД, мамографію.

Фактори ризику, які стимулюють розвиток раку грудей:

відсутність вагітності протягом життя;

перша вагітність і пологи після 40 років;

відмова від годування грудьми;

рання менструація - до 12 років;

пізня менопауза - після 55 років;

ожиріння;

зловживання алкоголем;

куріння довгий проміжок часу;

раніше перенесений рак молочної залози, яєчників;

вік після 50 років;

тривала гормональна терапія.

Профілактика та діагностика раку молочної залози

Лікар каже, що найкращою профілактикою є щорічний огляд. Прийнято до 40 років робити УЗД, а після - мамографію. Таке обстеження медики радять проходити раз на рік, після того, як груди сформувалася.

Спеціаліст рекомендує також проводити самообстеження щомісяця - на 5-7 день після закінчення менструації. Але це не може дорівнювати професійному огляду, оскільки знайдене ущільнення або втягнутий сосок можуть говорити вже про другу, третю або четверту стадії.

А ось профогляд може показати нульову стадію, тоді ймовірність успішного лікування і ремісії набагато вище.

Міфи про рак грудей

Лікар додав, що онкологія не розвивається через носіння бюстгальтера, вживання цукру, кави або глютену.