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Врач рассказал, как не пропустить рак груди: первые тревожные симптомы

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Воскресенье 16 мая 2021 11:00
Врач рассказал, как не пропустить рак груди: первые тревожные симптомы Фото: Названы симптомы рака молочной железы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рак молочной железы (груди) признан Всемирной организацией здравоохранения самым распространенным в мире. Этот вид онкологии важно распознать вовремя, ведь он хорошо поддается лечению при выявлении на ранних стадиях. Как не пропустить начало болезни - читайте ниже в нашем материале..

Об этом рассказал хирург-маммолог, Ярослав Денисенко, пишет ТСН.

Почему у женщин развивается рак молочной железы

Онкология начинает развиваться, если клетки грудной ткани начинают бесконтрольно делиться, распространяясь в окружающие ткани. Одной из причин ученые называют мутации в генах BRCA1 и BRCA2.

Эти гены зачастую передаются по наследству. Если у ваших ближайших родственников (мама, бабушка, сестра, тетя) был рак молочной железы, врач советует пройти тестирование на наличие таких генов. BRCA1 и BRCA2 не значат, что у вас точно будет рак, но вероятность возрастает вдвое.

Чтобы не пропустить начало развития болезни, нужно регулярно обследоваться - делать УЗИ, маммографию.

Факторы риска, которые стимулируют развитие рака груди:

  • отсутствие беременности на протяжении жизни;
  • первая беременность и роды после 40 лет;
  • отказ от кормления грудью;
  • ранняя менструация - до 12 лет;
  • поздняя менопауза - после 55 лет;
  • ожирение;
  • злоупотребление алкоголем;
  • курение долгий период времени;
  • ранее перенесенный рак молочной железы, яичников;
  • возраст после 50 лет;
  • длительная гормональная терапия.

Профилактика и диагностика рака молочной железы

Врач говорит, что лучшей профилактикой является ежегодный осмотр. Принято до 40 лет делать УЗИ, а после - маммографию. Такое обследование медики советуют проходить раз в год, после того, как грудь сформировалась.

Специалист рекомендует также проводить самообследование ежемесячно - на 5-7 день после окончания менструации. Но это не может равняться профессиональному осмотру, поскольку найденное уплотнение или втянувшийся сосок могут говорить уже о второй, третьей или четвертой стадии.

А вот профосмотр может показать нулевую стадию, тогда вероятность успешного лечения и ремиссии гораздо выше.

Мифы о раке груди

Врач добавил, что онкология не развивается из-за ношения бюстгальтера, употребления сахара, кофе или глютена.

Ранее врачи назвали симптомы рака, на которые очень часто не обращают внимания.

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