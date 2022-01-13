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Лікар розповіла, що станеться з вашою шкірою, якщо часто пити молоко

Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, що молоко при частому вживанні може нашкодити шкірі. Але тут теж є нюанси: багато що залежить від жирності продукту.

Про те, як молоко впливає на здоров'я шкіри розповіла американський лікар, експерт з правильного харчування Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами фахівця, молоко багате поживними речовинами, такими як білок, жир, вітаміни і мінерали, і воно особливо легко засвоюється організмом.

Крім того молоко - один з найкращих джерел живлення для організму, який відомий як "біла кров".

Як молоко може нашкодити шкірі

Деякі дослідження показали, що молоко дійсно тісно пов'язане з виникненням акне. При цьому нежирне і знежирене молоко більш шкідливе, ніж незбиране.

Вчені виявили, що у людей, які пили молоко два рази на день, на 60 відсотків частіше розвивалися прищі, ніж у тих, хто пив молоко тільки один раз.

Як з'ясувалося, молоко стимулює секрецію інсуліну і інсуліноподібного фактора росту (IGF-1), що призводить до підвищення рівня андрогенів, і це може спровокувати акне.

"Молоко може збільшити ймовірність утворення прищів, особливо молоко з низьким вмістом жиру і знежирене молоко", - пише лікар.

Доктор Гарсія радить людям з серйозними проблемами акне зменшити споживання молока в повсякденному житті або пити незбиране молоко замість нежирного і знежиреного молока.

Раніше лікар розповіла також, що станеться з організмом, якщо часто їсти гранат з кісточками.

Також доктор Комаровський розповів, кому потрібно пити безлактозне молоко, а кому краще звичайне.

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