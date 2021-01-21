Врач рассказала, как прийти в себя после перенесенного коронавируса

Врач рассказала, как восстановиться после COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине никуда не исчез и продолжает инфицировать людей. Некоторые переносят его в легкой форме, но много случае и тяжелого течения болезни. После инфекции очень важно не "залеживаться" и стараться двигаться, несмотря на слабость и усталость. Так восстановление пройдет быстрее.

Об этом сообщила в интервью "Фактам" врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук.

"У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья "шевелили" выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье", - сообщила медик.

От слабости врач все-таки рекомендует совершать легкие прогулки.

"К сожалению, таблеток от нее нет. Однозначно надо разгонять кровь — просто ходить гулять. Когда работают мышцы ног, и голова приходит в порядок", - рассказала Светлана.

По словам доктора, нужно себя заставлять двигаться хотя бы по квартире.

"Не в силах прогуляться по парку – пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется – с каждым днем будет все легче", – подчеркнула врач.

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