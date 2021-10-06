Лікар розповіла, як правильно їсти сало без шкоди для здоров'я: "це максимум"

Чому потрібно їсти сире сало

За словами дієтолога, якщо людина вживає, наприклад, копчене, варене або будь-яке інше сало, то організм не отримає ніяких корисних елементів, що містяться в ньому.

"Воно втрачає свої властивості, тому що жири змінюють свою біохімічну структуру", - зазначила експерт.

Крім іншого, лікар рекомендує вживати цей продукт в їжу окремо від інших.

Також Гончарова не радить вживати іншу їжу за чотири години до, і чотири години після вживання сала.

"П'ятдесят грам сала на один прийом їжі - це максимум!" - зазначила дієтолог.

А щоб прийом їжі був не тільки корисним, але і смачним, можна приготувати страву за рецептом лікаря.

Як їсти сало, щоб було смачно

Тонко нарізане сире сало Гончарова рекомендує їсти з зеленню, зеленим огірком або листям салату.

Також все це можна заправити будь-яким нерафінованою олією, яка вам підходить.

Посолити такий салат бажано гімалайської сіллю, в якій міститься багато різних мінеральних компонентів.

До слова, саме подібний спосіб вживання сала може попередити розвиток атеросклерозу.

Лікар розповіла, як їсти сало правильно (фото: wikipedia.org)

Вплив сала на здоров'я

Сало містить 88-94% чистого жиру, який за рівнем засвоюваності йде нарівні з молочним і риб'ячим жирами.

За вмістом інших незамінних жирних кислот (близько 10%) свиняче сало превалює над вершковим маслом.

До речі, згідно з даними різних досліджень, свиняче сало не містить холестерин - є тільки сліди холестерину. При цьому в ньому є всі незамінні для організму людини аміно- і жирні кислоти.

Сало сприяє виведенню з організму радіонуклідів і тому рекомендується з профілактичною метою, особливо в екологічно несприятливих зонах.

Наші предки використовували сало при лікуванні зубного болю, болю в п'яткової шпори, суглобах і не тільки.