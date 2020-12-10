Лікар розповіла, кому саме призначають антибіотики при COVID-19

Київський лікар розповіла, в яких випадках людині, хворій на коронавірус, призначають антибіотики. Головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан зазначила, що такі препарати не призначаються навмання, перед ними повинен був зроблений аналіз крові.

"Ми розуміємо, що при наявності набряку легенів, тромбозу або інших супутніх патологій повинні обов'язково здійснюватися певні лабораторні дослідження. Потрібно зробити загальний аналіз крові, визначити прокальцитонін, С-реактивний білок, плюс до цього обов'язково потрібно зробити бактеріальні посіви — з метою визначення резистентності до антибіотикотерапії. Є чіткий набір обстежень для визначення клінічної картини, на яку має спиратися лікар, а також певні групи препаратів для лікування ", - розповіла лікар "Главкому".

Ні в якому разі не дозволяється призначати собі самостійно антибіотик, начитавшись рекомендацій в інтернеті, вважає медик.

"Коли до вірусної пневмонії додається бактеріальна флора, ніхто не повинен виключати лабораторні аналізи. Є ціла купа інструментів, за допомогою яких лікар приймає рішення, потрібна антибактеріальна терапія або не потрібна. Антибактеріальна терапія повинна проводитися в стаціонарі", - повідомила Мостепан.

Як ми раніше писали, лікар розповів, коли необхідно приймати антибіотики при COVID-19.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.