Врач рассказала, кому именно назначают антибиотики при COVID-19

Киевский врач рассказала, в каких случаях человеку, больному коронавирусом, назначают антибиотики. Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан отметила, что такие препараты не назначаются наобум, перед ними должен был сделан анализ крови.

"Мы понимаем, что при наличии отека легких, тромбоза или других сопутствующих патологий должны обязательно осуществляться определенные лабораторные исследования. Нужно сделать общий анализ крови, определить прокальцитонин, С-реактивный белок, плюс к этому обязательно нужно сделать бактериальные посевы — с целью определения резистентности к антибиотикотерапии. Есть четкий набор обследований для определения клинической картины, на которую должно опираться врач, а также определенные группы препаратов для лечения ", - рассказала врач "Главкому".

Ни в коем случае не разрешается назначать самостоятельно себе антибиотик, начитавшись рекомендаций в интернете, считает медик.

"Когда к вирусной пневмонии добавляется бактериальная флора, никто не должен исключать лабораторные анализы. Есть целая куча инструментов, с помощью которых врач принимает решение, нужна антибактериальная терапия или не нужна. Антибактериальная терапия должна проводиться в стационаре", - сообщила Мостепан.

Как мы ранее писали, врач рассказал, когда необходимо принимать антибиотики при COVID-19.

Напомним, доктор Евгений Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе.