Антипорада № 1: Спіть якомога гірше

"Лягайте то о 3 ночі, то о 9 вечора, інколи спіть вдень, і ніколи не майте чіткого режиму сну та бадьорості, заливайтеся кавою упродовж дня", - радить лікар.

А ще бажано все читати з телефону і не вимикати нічник, краще - блакитний, коли ви спите.

"В спальні опалення має бути на максимумі, а вікна щільно зачинені. Безпосередньо перед сном бажано поїсти смаженої картоплі зі сирою цибулею. Якщо вам важко заснути, випийте склянку чогось міцного", - додала медик.

Результатом такого режиму буде те, що ваша імунна система поламається і запалення вийде з-під контролю.

Антипорада № 2: Стресуйте чимдужче

"Немає такої речі, що не могла би стати приводом для волання. Кава залила плиту? Пташка ляпнула на куртку? В інтернеті хтось неправий? Коханий не прибрав свою тарілку сам? Дитина впала в супермаркеті і вимагає кіндера? Подружка запостила сторіз з курорту?" - іронізує медик.

Якщо ви будете так накручувати себе, вашим вірним супутником стане гормон стресу - кортизол.

Кортизол, що виділяється під час гострої стресової реакції, в принципі потрібен. Але коли кортизолу постійно дуже багато, тоді нейрони нарешті починають гинути, колаген в шкірі руйнуватися, а всі налагоджені процеси в імунній системі йдуть шкереберть.

Антипорада № 3: Відмовтеся від рослинних продуктів назавжди

"Жодних яблук, картоплі, петрушки, горошку, буряків, сочевиці, волоських горіхів, та гарбузів з баклажанами... Бо там всюди як не клітковина, так улюблені кишковою мікробіотою поліфеноли... Воно вам треба?" - пише лікар.

Лікар для вбивства імунітету радить їсти білий рис, білий хліб, солодощі, масла та маргарини, все приготоване у фритюрі, чи запаковане і тривалого зберігання. А для кращого ефекту це все треба запити горілкою чи колою, а краще всі разом.

Антипорада № 4: Якщо що - пийте антибіотик

Нежить, головний біль, підозра на ковід - все це привід закинутися антибіотиком останнього покоління. Щоб одна таблетка гривень 450 коштувала - от тоді "це тєма".

"Антибіотик доб'є всіх корисних бактерій, що колись у вас жили, що, своєю чергою, зіпсує і без того хиткі налаштування імунної системи", - додала експерт.

Антипорада № 5: Ніколи не тренуйтеся

Адже фізично активні старші люди мають значно кращу імунну відповідь: як вроджену, так і специфічну, та розвивають потужніший імунітет після вакцинації. Воно вам треба?

"Або, як тренуєтеся, хай це будуть марафони чи триатлон. Після них якійсь час імунна система занепадає", - каже лікар.

Антипорада № 6: Якщо захворіли - ні за що, за жодних обставин не їжте юшки чи бульйони

Адже в них містяться амінокислота глутамін, яка за інфекцій чи відновлення після травм стає основним паливом клітин імунної системи. А без неї вони кепсько почуваються і не активуються на виклики навіть.

"Тому захворіли? Тільки мед, мед, і ще раз мед. Ну, хіба разом з пилком, елеутерококом та імбиром", - жартує медик.

Антипорада № 7: Постарайтеся захворіти на кір

Кір викликає так звану імунну амнезію, коли на кілька років клітини пам’яті, навчені попередніми хворобами і вакцинації, не подають виду і жодної участі в імунній відповіді не беруть. Тому Можна хворіти всім по новій.

Антипорада № 8: Не вакцинуйтеся

Нема що вводити в тіло шматки збудника, які не ладні викликати хворобу. От буде вірус чи бактерія - тоді тіло саме розбереться.

"А так просто чомусь навчати імунну систему, аби вона потім хутко зреагувала? А раптом не згодиться, що тоді робити з тими антитілами в крові?" - резюмувала медик.