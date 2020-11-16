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Лікар розповів, хто ніколи не захворіє на COVID-19

Понеділок 16 листопада 2020 12:48
Лікар розповів, хто ніколи не захворіє на COVID-19
Коронавірус не торкнеться людей з неспецифічним імунітетом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Дубровський розповів, які люди ніколи не будуть хворіти коронавірусом

В пандемію коронавірусу практично всіх українців хвилює питання, як не захворіти. Інфекціоніст Євген Дубровський, який працює у Київській Клінічній лікарні №4, повідомив, що є люди, які не схильні до інфекції.

Як повідомляє видання "Lb.ua", доктор вважає, що деякі люди невразливі перед COVID-19 через неспецифічний імунітет.

"Очевидно, що частина людей має неспецифічний імунітет, який працює, швидше за все, на слизових і не пускає вірус далі в легені. Чи має особливості поліморфізму рецепторів в тканинах, саме до яких чутливий коронавірус. Ми постійно спостерігаємо таку картинку: хворіє вся сім'я, але в ній знаходиться одна-дві людини, які не заразилися. Хоча живуть в одній квартирі. І це можуть бути навіть і літні люди, і онкохворі", - розповів Дубровський.

Як повідомив медик, поки невідомо, чому саме так відбувається, адже зараз у лікарів не так багато методів детально вивчити це.

Нагадаємо, що доктор Комаровський вже раніше повідомляв про людей, у яких є вроджений імунітет до коронавірусу. Заслужений український педіатр заявив, що "у досить великої кількості людей, мабуть, є просто вроджений імунітет", тому багато хто просто не хворіє.

Варто відзначити, що раніше Комаровський розповів найголовніше про профілактику коронавірусу. Медик підкреслив, що виникнення хвороби у здорової людини залежить від трьох факторів.

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