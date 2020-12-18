Лікар розповів, чи можна підчепити грип та COVID-19 одночасно

Настав сезон грипу, а пандемія коронавірусу продовжує діяти. Лікар-вірусолог Алла Мироненко розповіла, чи є небезпека підхопити дві інфекції одночасно. За її словами, це дуже малоймовірно, через те, що два збудника в одній клітці не вживаються.

"Природа задумала так, що два збудника при попаданні в одну клітку не вживаються. Імунна система реагує на вторгнення вірусу виробленням захисного білка — інтерферону, що заважає проникненню в клітину інших вірусів", - розповіла "Фактам" завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського доктор медичних наук професор Алла Мироненко.

Медик зазначила, що через активність в цьому сезоні саме COVID-19, епідемія грипу буде слабкою, млявою. Також лікар повідомила, що головна відмінність грипу та коронавірусу в тому, що симптоми першого розвиваються дуже стрімко. Вже до вечора ви зрозумієте, що підхопили грип. З коронавірусом інакше - ознаки хвороби наростають поступово.

"А при зараженні коронавірусом протягом часто мляве: температура сьогодні є, а завтра нормальна, потім знову підвищена. Пневмонія може бути чи ні. Можливо приєднання бактеріального ускладнення або поява діареї, з допомогою якої організм намагається позбутися від токсинів. Через інтоксикацію дуже страждає печінка, адже нестача кисню ускладнює обмінні процеси, підвищує вироблення токсинів", - розповіла Мироненко.

За словами вірусолога, тяжкість COVID-19, залежить від віку, реакції імунітету на кількість вірусу, що потрапила в організм, наявності хронічної патології.

Як ми писали раніше, у Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 880 хворих на грип і гострою респіраторною вірусною інфекцією. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 46,6%.