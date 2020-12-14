У Києві за тиждень захворіли на грип майже 12 тисяч осіб

Фото: застуджений чоловік (РБК-Україна)

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11 880 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 46,6%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, в період з 7 по 13 грудня на грип захворіли - 4 549 дітей і 7 дорослих 331.

У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а на попередньому тижні - 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 16,6% - зареєстровано 2 325 випадків.

В лікарні були доставлені 23 людини, з них 19 - діти.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували близько 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. В останні дні захворюваність в Україні, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, пішла на спад.

Крім того, у Кабінеті міністрів не виключають посилення карантину раніше 8 січня. Умовою такого рішення є різке зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Додамо, що карантин в Україні посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

Також Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.