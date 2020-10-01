Лікар розповів, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень

Коронавірус ніколи не викличе ускладнень у пацієнтів, які хворіють на нього безсимптомно. Про це розповів відомий ізраїльський лікар Євген Качман. Лікар також повідомив, коли потрібно приймати антибіотики при коронавірусі, і хто може лікуватися вдома.

У випадку, якщо тест на коронавірус дав позитивний результат, потрібно звернутися до лікаря. Це дасть можливість зрозуміти, в якій формі протікає хвороба і чи потрібно лікування.

"Якщо у людини зовсім нічого немає (а безсимптомних пацієнтів порядку 17-20%) - нічого робити не потрібно, потрібно просто сидіти вдома 10 днів в ізоляції. У нашій практиці не було випадків, щоб у безсимптомного хворого потім різко почали з'являтися ускладнення. Так не буває", - упевнений Качман.

Для легкої форми коронавірусу (близько 20% випадків), антибіотики також не потрібні. Лікар каже, що антибіотикотерапія при коронавірусі в принципі не ефективна. Адже антибіотики діють на бактеріальну інфекцію, а COVID-19 - типове вірусне захворювання.

Євген Качман додав, що антибіотики можуть бути рекомендовані тільки для лікування бактеріальних ускладнень основного захворювання.

А ось близько 50% пацієнтів переносять коронавірус в середньотяжкій формі і з класичними симптомами - температурою, катаральними явищами, втратою смаку, нюху, розладом ШКТ. У цьому випадку пацієнтам треба медичне спостереження вдома і симптоматична терапія.

Лише 5-7% пацієнтів переносять хворобу в тяжкій формі, маючи задишку, гіпоксію, ураження легенів понад 10-15%. Саме вони потребують госпіталізації та стаціонарного лікування.

Раніше ми писали, що захворюваність на коронавірус в Україні може досягти 9 тисяч випадків за добу.