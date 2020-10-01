ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Врач рассказал, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус может протекать в легкой и тяжелой форме

Коронавирус никогда не вызовет осложнений у пациентов, которые болеют им бессимптомно. Об этом рассказал известный израильский врач Евгений Качман. Доктор также сообщил, когда нужно принимать антибиотики при коронавирусе, и кто может лечиться дома.

В случае, если тест на коронавирус дал положительный результат, нужно обратиться к врачу. Это даст возможность понять, в какой форме протекает болезнь и нужно ли лечение.

"Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) - ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает", - уверен Качман.

Для легкой формы коронавируса (около 20% случаев), антибиотики также не нужны. Врач говорит, что антибиотикотерапия при коронавирусе в принципе не эффективна. Ведь антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а COVID-19 - типичное вирусное заболевание.

Самые читаемые новости

Евгений Качман добавил, что антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания.

А вот около 50% пациентов переносят коронавирус в среднетяжелой форме и с классическими симптомами - температурой, катаральными явлениями, потерей вкуса, обоняния, расстройством ЖКТ. В этом случае пациентам нужно медицинское наблюдение дома и симптоматическая терапия.

Лишь 5-7% пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, имея отдышку, гипоксию, поражения легких свыше 10-15%. Именно они нуждаются в госпитализации и стационарном лечении.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом в Украине может достичь 9 тысяч случаев за сутки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус