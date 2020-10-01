Врач рассказал, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений

Коронавирус никогда не вызовет осложнений у пациентов, которые болеют им бессимптомно. Об этом рассказал известный израильский врач Евгений Качман. Доктор также сообщил, когда нужно принимать антибиотики при коронавирусе, и кто может лечиться дома.

В случае, если тест на коронавирус дал положительный результат, нужно обратиться к врачу. Это даст возможность понять, в какой форме протекает болезнь и нужно ли лечение.

"Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) - ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает", - уверен Качман.

Для легкой формы коронавируса (около 20% случаев), антибиотики также не нужны. Врач говорит, что антибиотикотерапия при коронавирусе в принципе не эффективна. Ведь антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а COVID-19 - типичное вирусное заболевание.

Евгений Качман добавил, что антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания.

А вот около 50% пациентов переносят коронавирус в среднетяжелой форме и с классическими симптомами - температурой, катаральными явлениями, потерей вкуса, обоняния, расстройством ЖКТ. В этом случае пациентам нужно медицинское наблюдение дома и симптоматическая терапия.

Лишь 5-7% пациентов переносят болезнь в тяжелой форме, имея отдышку, гипоксию, поражения легких свыше 10-15%. Именно они нуждаются в госпитализации и стационарном лечении.

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