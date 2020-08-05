Лікар розповів, які симптоми коронавірусу залишаються у людини після одужання

Коронавірус не проходить без сліду у тих, хто перехворів. Це стосується важких випадків захворювання, а також безсимптомного перебігу хвороби.

Таку точку зору висловив медик Пітер Вард виданню The Conversation, пише НР.

За словами медика, COVID-19 викликає в організмі ряд симптомів. Крім загальновідомих на кшталт лихоманки, кашлю, втрати нюху є й інші - наприклад, слабкість, головний біль, біль в животі та діарея. Люди, які страждають серйозними формами захворювання, скаржаться на дуже болючу ломоту в тілі, кашель і задишку. Близько 20% опиняються на лікарняному ліжку.

Пітер Вард повідомив, що у багатьох пацієнтів навіть після одужання стійкі симптоми нікуди не зникають, а зберігаються. Пол Гарнер, фахівець з інфекційних захворювань, що працює в ліверпульській школі тропічної медицини у Великобританії, захворів ще в кінці березня, але симптоми не залишили його.

В блозі, опублікованому Британським медичним журналом, він розповів, що у нього досі: "важка голова, нетравлення шлунка, тинітус (дзенькіт у вухах), поколювання в тілі, задишка, запаморочення і артрит суглобів рук".

Медики досліджували понад 100 осіб в Римі, які хворіли на коронавірус. У результаті з'ясувалося, що 44,1% з них сказали, що їх якість життя погіршилася, вони скаржилися на постійну втому (53,1%), задишку (43,4%), біль у суглобах (27,3%) та біль у грудях (21,7%).

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