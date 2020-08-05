Врач рассказал, какие симптомы коронавируса остаются у человека после выздоровления

Коронавирус не проходит без следа у тех, кто им переболел. Это касается тяжелых случаев заболевания, а также бессимптомного течения болезни.

Такую точку зрения высказал медик Питер Вард изданию The Conversation, пишет НВ.

По словам медика, COVID-19 вызывает в организме ряд симптомов. Кроме общеизвестных вроде жара, кашля, потери обоняния есть и другие - например, слабость, головная боль, боль в животе и диарея. Люди, страдающие серьезными формами заболевания, жалуются на очень болезненную ломоту в теле, кашель и одышку. Около 20% оказываются на больничной койке.

Питер Вард сообщил, что у многих пациентов даже после выздоровления устойчивые симптомы никуда не уходят, а сохраняются. Пол Гарнер, специалист по инфекционным заболеваниям, работающий в Ливерпульской школе тропической медицины в Великобритании, заболел еще в конце марта, но симптомы не оставили его.

В блоге, опубликованном Британским медицинским журналом, он рассказал, что у него до сих пор: "тяжелая голова, несварение желудка, тиннитус (звон в ушах), покалывание в теле, одышка, головокружение и артрит суставов рук".

Медики исследовали более 100 человек в Риме, которые болели коронавирусом. В результате выяснилось, что 44,1% из них сказали, что их качество жизни ухудшилось, они жаловались на постоянную усталость (53,1%), одышку (43,4%), боль в суставах (27,3%) и боль в груди (21,7%).

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