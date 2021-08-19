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Лікар розповів, що через "Дельту" ситуація з COVID-сертифікатами зміниться

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Четвер 19 серпня 2021 07:32
Лікар розповів, що через "Дельту" ситуація з COVID-сертифікатами зміниться Фото: міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У сертифікати про вакцинацію від коронавірусу будуть внесені зміни, оскільки в різних країнах фіксуються випадки захворювання громадян навіть після щеплень у зв'язку з мутацією вірусу і виникнення нових варіантів, зокрема "Дельти".

Про це розповів лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24".

Медик зазначив, що для такого індійського штаму коронавірусу необхідний новий вид вакцини.

У зв'язку з цим ситуація з дією сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 буде змінюватися.

"Важлива ремарка, в Євросоюзі це COVID-сертифікат. Ми постійно говоримо про вакцинацію. Всі інші варіанти, які на сьогодні в ЄС входять в сертифікат - це і ПЛР-тест, і ті, хто раніше перехворів - у нас чомусь про це забувають", - розповів імунолог.

Він також додав, що в Євросоюзі термін дії COVID-сертифікатів становить 9 місяців з моменту вакцинації (в Україні - тільки 180 днів, тобто пів року)

Лікар звернув увагу, що дані про зараження вакцинованих нині вже є з США, Ізраїлю та Великої Британії.

"Позитивно те, що ті, хто перехворіли, вони або не хворіють, або хворіють легко", - додав медик.

Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу COVID-19 і смерті від штаму "Дельта".

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін розширив список вакцин для COVID-сертифіката. Так, до переліку вакцин, після яких Україна видає документ, до препаратів Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield додалася вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

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