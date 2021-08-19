ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врач рассказал, что из-за "Дельты" ситуация с COVID-сертификатами изменится

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 07:32
Врач рассказал, что из-за "Дельты" ситуация с COVID-сертификатами изменится Фото: международное свидетельство о вакцинации от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В сертификаты о вакцинации от коронавируса будут внесены изменения, так как в разных странах фиксируются случаи заболевания граждан даже после прививок в связи с мутацией вируса и возникновения новых вариантов, в частности "Дельты".

Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24".

Медик отметил, что для такого индийского штамма коронавируса необходим новый вид вакцины.

В связи с этим ситуация с действием сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет меняться.

"Важная ремарка, в Евросоюзе это COVID-сертификат. Мы постоянно говорим о вакцинации. Все остальные варианты, которые на сегодняшний день в ЕС входят в сертификат - это и ПЦР-тест, и ранее переболевшие - у нас почему-то об этом забывают", - рассказал иммунолог.

Он также добавил, что в Евросоюзе срок действия COVID-сертификатов составляет 9 месяцев с момента вакцинации (в Украине - только 180 дней, то есть полгода)

Врач обратил внимание, что данные о заражениях вакцинированных на сегодняшний день уже есть из США, Израиля и Великобритании.

"Позитивно то, что те, кто переболели, они или не заболевают, или болеют легко вариантом "Дельта"", - добавил медик.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта".

Напомним, 18 августа Кабмин расширил список вакцин для COVID-сертификата. Так, в перечень вакцин, после которых Украина выдает документ, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Вакцина от коронавируса
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника