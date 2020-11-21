Лікар передрік колапс української системи меддопомоги вже взимку: але є вихід

Дистанційне лікування від коронавірусу в Україні є не ефективним і навіть іноді неспроможним. Це в підсумку призводить до смерті важко хворих пацієнтів, в той час, як "легкі" штурмують лікарні.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні Євген Дубровський у своєму Facebook.

Він закликав створювати "Ковідні амбулаторії", на кшталт госпіталів спеціально для пацієнтів з коронавірусом.

"Принцип простий - треба окреме місце, де лікарі будуть оглядати лише ковідних хворих. Де буде рентген кабінет та невеличка лабораторія. Для моніторингу загального стану, для вирішення доцільності госпіталізації тощо. Інша амбулаторія чи її частина буде призначена для хворих з іншими захворюваннями. Так вдасться хоча б частково розірвати ланцюг заражень та ефективно допомагати хворим. Частину дійсно легких хворих можна вести дистанційно. Але не групи ризику чи важких хворих", - пояснив ідею Дубровський.

Також він розповів, у чому саме полягає "проблема страшних масштабів" нинішнього дистанційного лікування.

Так, у Київській міській лікарні №4, де він працює, два поверхи важких хворих, мало місця і є дефіцит кисневих ліжок. "Швидкі" без зупинки привозять нових хворих, якими лікарям треба займатися.

"Але на дворі ще натовп людей, які прийшли просто на консультацію. Бо у них немає сімейного лікаря або вони геть стомлені лікуванням по телефону та самостійно приїхали на огляд. Бо інтуїтивно розуміють, що щось не так з таким дистанційним лікуванням. Вони прагнуть поспілкуватись з лікарем та потрапити на огляд. Стаціонарні лікарі розриваються, дуріють від навантаження, постійно відволікаються на таких амбулаторних пацієнтів, але нікому не відмовляють", - описав він ситуацію.

Дубровський при цьому додав, що в той же самий час виснажені сімейні лікарі "сходять з розуму" від шаленої кількості телефонних розмов.

"Налякані пацієнти накручують себе та лікаря, видають емоційні скарги за патологічні. Сімейний лікар направляє на госпіталізацію, а там "злі" інфекціоністи відмовляють - бо приймають лише важкі форми. Круг замикається. Розгублений пацієнт не знає що робити. Скаржиться, ображається", - розповів він.

Дубровський резюмує, що "головна проблема тільки в одному - хворих потрібно бачити!" Так досвідчений лікар має можливість послухати легені, виміряти важливі показники, швидко отримати результати обстежень, і "коло майбутніх проблем значно зменшиться".

При цьому лікар визнає, що здійснити це в нинішніх реаліях дуже проблематично. Особливо якщо враховувати, що вже зараз лікарі "валяться з ніг від такої напруженої роботи".

"Якщо щось зараз не змінити, взимку можна взагалі отримати колапс системи медичної допомоги. Бо місця в стаціонарах обмежені та розраховані на важких пацієнтів. Все одно основна допомога має надаватись амбулаторно, адже більшість хворіє досить легко. Іншого виходу немає. Треба оптимізувати первинну ланку", - наголосив Дубровський.

Раніше повідомлялося, що Одеса дійшла до "ковідного" колапсу, і пацієнти вже б'ються за кисень.

Також ми писали про те, що в лікарні Запоріжжя люди годинами стоять в одній черзі на первинний прийом і ПЛР-тест.