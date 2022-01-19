Лікар застеріг українців від купання в ополонці на Водохреща: може призвести до інфаркту та інсульту

19 січня весь православний світ святкує хрещення і багато людей вважають, що якщо зануритися в крижану воду в цей день - це "змиє гріхи". Це не так, до того ж небезпечно для здоров'я без загартовування.

Про це в групі "Доказові батьки" повідомив лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

З медичної точки зору сенсу купатися в крижаній воді в січні абсолютно немає, зазначає доктор.

"Звичайно нам хочеться думати, що всі проблеми зі здоров'ям можна вирішити одним махом – скупатися в ополонці і все, рік здоровий і всі гріхи змилися. Так простіше, ніж змінити своє життя, регулярно займатися спортом, змінити свій раціон і т. д. Це як прийняти чарівну таблетку і для свого здоров'я нічого не робити! Але так не буває!"- повідомив медик.

Скрипник пояснив, що не потрібно плутати купання на Водохреща з загартовуванням, адже загартовуватися потрібно цілий рік, а не один день.

Чому не варто купатися в ополонці на Водохреща

Купання в крижаній воді - це стрес для організму людини!

При зануренні в крижану воду виділяється стресовий гормон-кортизол, який інгібує імунну систему і тим самим провокує виникнення простудних захворювань, грипу.

Зміни краще проводити поступово - до них легше звикнути!

Існують захворювання, при яких протипоказано купання в крижаній воді

Це перш за все серцево-судинні захворювання: гіпертонія, стенокардія, оскільки в цих випадках раптове різке звуження судин може привести навіть до інфаркту міокарда або інсульту.

Забути про зимове купання потрібно тим, хто страждає судомними нападами, хронічними захворюваннями дихальної системи, хто недавно перехворів на простудні захворювання, пневмонією і актуальним на сьогоднішній день коронавірусом!

Також тим людям, хто має проблеми з сечостатевою системою і спиною (радикуліти, грижі).

І пам'ятайте, що алкоголь не зігріває, а навпаки сприяє охолодженню організму!