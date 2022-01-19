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Врач предостерег украинцев от купания в проруби на Крещение: может привести к инфаркту и инсульту

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Среда 19 января 2022 08:42
Врач предостерег украинцев от купания в проруби на Крещение: может привести к инфаркту и инсульту На Крещение не нужно окунаться в ледяную воду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

19 января весь православный мир празднует Крещение и многие люди считают, что если окунуться в ледяную воду в этот день - это "смоет грехи". Это не так, к тому же опасно для здоровья без закаливания.

Об этом в группе "Доказові батьки" сообщил врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник.

С медицинской точки зрения смысла купаться в ледяной воде в январе абсолютно нет, отмечает доктор.

"Конечно нам хочется думать, что все проблемы со здоровьем можно решить одним махом – искупаться в проруби и все, год здоровый и все грехи смылись. Так проще, чем изменить свою жизнь, регулярно заниматься спортом, изменить свой рацион и т.д. Это как принять волшебную таблетку и для своего здоровья ничего не делать! Но так не бывает!" - сообщил медик.

Скрыпник объяснил, что не нужно путать купание на Крещение с закаливанием, ведь закаляться нужно круглый год, а не один день.

Почему не стоит купаться в проруби на Крещение

  • Купание в ледяной воде - это стресс для организма человека!
  • При погружении в ледяную воду выделяется стрессовый гормон-кортизол, который ингибирует иммунную систему и тем самым провоцирует возникновение простудных заболеваний, гриппа.
  • Изменения лучше проводить постепенно – к ним легче привыкнуть!

Существуют заболевания, при которых противопоказано купание в ледяной воде

Это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, стенокардия – поскольку в этих случаях внезапное резкое сужение сосудов может привести даже к инфаркту миокарда или инсульту.

Забыть о зимнем купании нужно тем, кто страдает судорожными приступами, хроническими заболеваниями дыхательной системы, кто недавно переболел простудными заболеваниями, пневмонией и актуальным на сегодняшний день коронавирусом!

Также тем людям, кто имеет проблемы с мочеполовой системой и спиной (радикулиты, грыжи).

И помните, что алкоголь не согревает, а наоборот способствует охлаждению организма!

Как мы ранее писали, Ляшко рассказал, как сделать купание в проруби безопасным для здоровья.

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