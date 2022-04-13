Лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші

Зазначимо, що мова йтиме саме про ендокринологічні аналізи.

Інсулін і індекс НОМА. Якщо у вас нормальний рівень цукру і нема питання до визначення типу діабету, ці показники вам не потрібні.

АТПО і АТТГ - показники аутоімунного процесу в щитовидній залозі. Якщо ви їх колись здавали і вони були підвищені - можна ніколи більше їх не здавати.⠀

Т3 і Т4 вільні - гормони щитовидної залози. Якщо нам треба перевірити, чи нормально працює щитовидка, треба здати ТТГ (тиреотропний гормон) буде достатньо. Якщо ТТГ не в нормі, то можливо знадобиться доздати гормони. Весь пакет аналізів зі старту здавати непотрібно.

ДГТ - дигідротестостерон. В нього перетворюється тестостерон на периферії (в клітинах шкіри, волосяних фолікулах). Аналіз не дає ніякої корисної інформації при випадінні волосся, порушенні циклу, акне і т. д. Хочете дізнатись, що з андрогенами - здайте індекс вільних андрогенів (загальний тестостерон, ССЗГ, розрахунок індексу).

Тестостерон вільний. У нас нема лабораторних систем які б добре його визначали. Якщо є питання, здайте індекс вільних андрогенів.

17-ОН-прогестерон - показник, при значному підвищенні якого, встановлюється діагноз "вроджена дисфункція кори наднирників". Якщо раніше здавали, і він був у нормі, здавати більше не треба.

Сироваткове залізо. Якщо стоїть питання уточнення природи анемії, то можливо, знадобиться. Якщо вам треба зрозуміти, чи є анемія/дефіцит заліза, то здаємо загальний аналіз крові і феритин.

Тиреоглобулін. Він нам потрібен, коли повністю видалили щитовидку з приводу раку і потрібно зрозуміти чи гарно видалили і чи нема рецидиву. З наявною щитовидною можна не здавати.

Прогестерон. Це маркер овуляції і здавати його треба (якщо треба) за 7 днів до прогнозованого початку менструації. В інші дні - це не має сенсу. Але майже ніколи нема показів до його здачі. Якщо є питання настання вагітності і хочемо подивитись чи була овуляція - краще фолікулометрія.